アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が16日に、有明アリーナで「ONE173」を開催する。ONEフライ級ムエタイ世界王者決定戦に出場予定だったロッタン・ジットムアンノン（タイ）が体調不良で欠場することが決定。ONEフライ級ムエタイ世界王者決定戦は中止となる。ロッタンは今年3月の日本大会で武尊に1Rわずか80秒でKO勝利を飾った。今大会では“ムエタイのレジェンド”ノンオーとフライ級ムエタイ世界王者