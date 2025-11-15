「武蔵野Ｓ・Ｇ３」（１５日、東京）３番人気の３歳馬ルクソールカフェが、全兄カフェファラオが輝いた舞台（２１＆２２年フェブラリーＳ連覇）で重賞初制覇を達成した。大外枠から好スタートを決めて好位外めを追走。直線に向いてからも手応えは抜群で、直線半ばでレーンがゴーサインを送ると瞬時に反応して後続を３馬身半引き離した。鞍上は「とても具合が良かった。道中の手応えは良かったし、瞬発力を見せて強い勝ち方を