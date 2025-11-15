第2日、通算11アンダーで首位に立った永峰咲希＝グレートアイランドC伊藤園レディース第2日（15日・千葉県グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）今季2勝目を狙う永峰咲希が7バーディー、2ボギーの67で回り、通算11アンダーの133で単独首位に立った。ポイントランキング1位で初の年間女王を狙う佐久間朱莉が65で1打差の2位に浮上した。木村彩子、工藤優海、福山恵梨、永井花奈、柏原明日架も2位。ポイントランク2位で前日