イラストレーターであり、女優・歌手としても愛される水森亜土さんと、人気コスメブランド「カリプソ」が夢のコラボを実現♡2025年11月16日より発売される「カリプソ プランパーティント」は、ぷるんとした唇を長時間キープするティントリップ。限定の亜土ちゃんデザインが大人かわいい雰囲気を演出し、見た目も使い心地も魅力たっぷりのアイテムです♪ 水森亜土×カリプソの限定デザイン♡