■三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ 第3日（15日、静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース、7262ヤード・パー70）【写真で見る】三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ 第3日今年で第53回を迎える三井住友VISA太平洋マスターズ。現在賞金ランキング2位の金子駆大（23、NTPホールディングス）が、前日につづき安定したゴルフでトータル15アンダーで単独首位をキープした。首位でスタートした金子は、7バーディ、ノーボギーの「6