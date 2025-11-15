「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１５日、京都）１番人気のアドマイヤクワッズが、２番人気のカヴァレリッツォとの激しい争いを制してデビューから２連勝で重賞初制覇を決めた。勝ちタイムの１分３３秒１は２歳コースレコード。頭差の２着にカヴァレリッツォ、３着には７番人気のアイガーリーが入った。昨年のランフォーヴァウに続き、このレースを連覇した坂井は「初戦を使って順調に良くなっていたし、力通りだと思います。直線で