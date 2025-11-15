一般的なカーオーナーにとって、なかなか馴染みのない「レストア」という言葉。古い車を現代でも乗ることができるようにするためにとても重要な作業のことを指します。【写真】レストアにかかる費用や期間の目安を解説本記事では、レストアがどういったものなのか、費用や注意点、オーバーホールとの違いについて現役の整備士が解説します。車のレストアとはレストア（restore）は「再構築する」という意味を持ちます。車のレスト