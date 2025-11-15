第104回全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が11月15日、IAIスタジアム日本平(静岡市清水区)で行われ、今夏インターハイベスト16の浜松開誠館がPK戦の末、10年ぶりの頂点を目指した藤枝東を下し、3年ぶり3回目の全国切符を掴み取りました。浜松開誠館は選手権で過去2回、いずれも初戦敗退で、3度目の正直を目指します。 【第104回全国高校サッカー選手権静岡県大会決勝=IAIスタジアム日本平】 浜松開誠館0