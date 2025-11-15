キャッシュレス決済やデジタル化の業務効率化を提案する展示会が開かれました。 このキャッシュレス未来展は、11月12、13日と、肥後銀行グループの肥銀カードが初めて開きました。 キャッシュレス決済や効率化を目指したデジタル経理業務などを提案する28社が出展し、事業所の接客や経理担当者が訪れていました。外国人旅行客用に13の言語に対応したコミュニケーション支援システムや、専用端末ではなくア