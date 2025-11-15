第3日、2番でショットを放つ金子駆大。通算15アンダーで首位＝太平洋クラブ御殿場三井住友VISA太平洋マスターズ第3日（15日・静岡県太平洋クラブ御殿場＝7262ヤード、パー70）ツアー2勝目を狙う23歳の金子駆大がボギーなしの7バーディーで63と伸ばし、通算15アンダーの195で単独首位を維持した。5打差の2位に小平智、堀川未来夢らが続いた。通算9アンダーの5位に木下稜介がつけ、62をマークした古川龍之介が8アンダーの6位とな