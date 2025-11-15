◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第３日（１５日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）６１位で出た昨年大会覇者の石川遼（カシオ）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１オーバーの４６位に浮上した。出だし１０番で１・５メートルに寄せてバーディー発進した。だが、直後の２番で第２打をバンカーに入れてボギー。８番パー３は第１打をグリーン左に外し、アプローチを寄