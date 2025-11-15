◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第３日（１５日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、今季２勝目を狙う金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）が７バーディー、ボギーなしの６３をマークし、通算１５アンダーで単独首位をキープした。５打差の１０アンダー２位に小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）、堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）、李尚熹（イ・サンヒ