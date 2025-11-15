◆第３０回武蔵野Ｓ・Ｇ３（１１月１５日、東京競馬場・ダート１６００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣへの優先出走権、良）ダート王決定戦へのステップ重賞に１６頭が出走し、３番人気のルクソールカフェ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が直線で豪快に抜け出し、重賞初勝利を飾った。昨年８月の札幌での新馬戦（４着）以来のコンビとなったダミアン・レーン騎手＝豪州＝は、天皇賞・春（ヘデントール）