◆オーストラリアン・ベースボールリーグパース・ヒート―アデレード・ジャイアンツ（１５日・パース）ダブルヘッダー第１試合の両軍のスタメンが発表され、巨人からアデレード・ジャイアンツに派遣されている石塚裕惺内野手は「１番・遊撃」、荒巻悠内野手は「４番・三塁」で出場する。同リーグは１３日に開幕。石塚は前日１４日に右前適時打を放つなど５打数３安打１打点で、荒巻も３打数３安打２四球と躍動していた。