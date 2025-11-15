サッカー明治安田J3･高知ユナイテッドSCは、11月15日ホームの春野陸上競技場でヴァンラーレ八戸と対戦し、0対0で引き分けました。この結果、高知ユナイテッドSCは来シーズンのリーグ残留を自力で決めました。高知ユナイテッドSCはリーグ戦36試合を終えて10勝8分け18敗の勝ち点38、順位は20チーム中16位（暫定）です。リーグ戦残り2試合となった高知ユナイテッドSCの次の試合は、1