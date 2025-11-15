歌舞伎俳優・市川中車（５９）の長男・市川團子（だんこ＝２１）が芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」に所属したと１５日、同事務所のホームページで発表された。同事務所は所属の報告と題し「この度、市川團子（五代目）が弊社トライストーン・エンタテイメントに所属する運びとなりましたことをご報告いたします。今後とも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。」とコメントを記した