11月15日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第11節が行われ、日環アリーナ栃木で宇都宮ブレックスと千葉ジェッツが対戦。ホームの宇都宮が84－66で勝利し、東地区首位の千葉Jと2ゲーム差に詰め寄った。 試合が大きく動いたのは第2クォーターだった。千葉Jの7点リードで突入するも、宇都宮が遠藤祐亮や鵤誠司らを中心に守備プレッシャー