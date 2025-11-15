プロ野球・日本ハムは前日14日、来季の契約を結ばない旨を発表していた支配下・星野ひので選手について、育成契約を結んだことを発表しました。星野選手は2023年ドラフト5位で前橋工高から日本ハムに入団。2年目を迎えていた20歳外野手です。2軍ではルーキーイヤーから2年連続で本塁打を記録するも、これまで1軍出場はありませんでした。育成契約に伴い、星野選手の背番号は「68」から「168」へ変わることも分かりました。また、自