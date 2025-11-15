国内ＦＡ権を行使せずに残留することを決めた巨人の中川皓太投手（３１）が１５日、ジャイアンツ球場で報道陣の取材に応対。「ギリギリまで悩みました」と当時の心境を吐露した。今年の８月に国内ＦＡ権を取得した中川は、６３試合に登板。２勝４敗で防御率２・２４、自己最多の３６ホールドをマークした。昨季は１５試合の登板に終わっただけに、完全復活を果たした１年となった。今季のＦＡ宣言の期限は１１月１１日だった