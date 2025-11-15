巨人の中川皓太投手が１５日、国内ＦＡ権を行使せず残留した決断について初めて言及した。ジャイアンツ球場を訪れ「ギリギリまで悩みました。他球団に行って違う野球するのも、いい経験になるとも思ったんですけど。ジャイアンツで日本一になれていない。ジャイアンツで日本一になりたいというのが一番の決め手です」と明かした。１０年目の今季は６３登板で防御率２・２４、キャリアハイの３６ホールドをマーク。長年ブルペン