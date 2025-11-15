G3・武蔵野Sはルクソールカフェが優勝15日に行われた中央競馬のG3・武蔵野S（東京ダート1600メートル）で、1番人気のコスタノヴァ（牡5、木村）は2着だった。スタートの大出遅れで競馬場は悲鳴。だが、そこからの怒涛の巻き返しにX上のファンから驚きの声が上がった。東京競馬場にファンの悲鳴が響いた。ルメールが騎乗した1番人気のコスタノヴァが、致命的な大出遅れ。そこからインを追走して直線に向いた。ルメールは巧み