タレントの蒼井そら（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。蒼井は「Happy Birthday to me SOLA!! 1111」と書き出し、デビューの記念日を報告。「蒼井そらになってから、24回目の誕生日か。早いもんだ」と続け近影を投稿した。続けて「2枚目の写真はデビュー時の宣材写真w」とし、当時の写真も投稿した。