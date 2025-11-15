タレント・中川翔子が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。復帰コンサートについて語った。「復帰コンサート」と書き出した中川。ピンクにチェック柄フリルをあしらったキュートな衣装姿を公開した。「2026/3/1歌いまくります！」と告知。「ファンクラブギザぴんく先行スタート！みんなに会いたい！ぜひきてね」と呼びかけた。ファンからは「絶対絶対当選しますように」「申し込んだよ」「たのしみにしてるね」「忙しい