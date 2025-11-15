新潟市で開かれた「忘れるな拉致県民集会」の会場入り口に設置された横田めぐみさんの写真＝15日午後横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝が北朝鮮に拉致されてから48年となった15日、問題の早期解決を願う「忘れるな拉致県民集会」が新潟市で開かれた。母早紀江さん（89）がオンライン参加し「どんなところにいるのか、いつも思いながら暮らしている。みんなで力を合わせて解決してほしい」と訴えた。木原稔官房長官はあいさ