「阪神秋季キャンプ」（１５日、安芸）高知ファイティングドッグスとコラボした野球教室が行われ、小学生の親子１２０人が参加した。冒頭で藤川球児監督は「プロ野球選手たちは今、頑張ってますけど、みんなと同じように小さなときから野球を続けてきました。１０年くらいしたら、こっち側に立てるように頑張ってください」と激励のあいさつ。今秋から野手転向となった西純矢外野手が、バッティングを披露する場面もあった。