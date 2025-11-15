11月7日、女子プロレス「スターダム」の後楽園大会に、昨年8月からタレント活動を休止していたフワちゃんが電撃登場。プロレスラーとして再スタートを切ることを宣言し、12月29日の両国国技館大会で再デビューが決定した。フワちゃんの復帰の場について、さまざまな噂をされていたが、プロレスラーとして表舞台に立つことを選んだと知って、私は「その手があったか」と膝を打った。◆過去の不祥事を飲み込む「プロレス」という