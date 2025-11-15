―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］― 「初任給をもらった日はあんなに嬉しかったのに、今では給料が足りないと嘆いている」「好きな仕事に就けて喜んでいたのに、最近は毎日つまらなくて辞めたい」そんな風に、月日とともに気持ちが下がってしまったことはありませんか？人は幸せに慣れやすく、「もっと」を求めてしまうもの。そして皮肉にも、この“もっとを求める心”が逆に人を不幸にしていくのです。今回は、