大谷の凄みを語ったベッツ(C)Getty Images事前には世間が抱く「受賞疲れ」の懸念もあった。しかし、蓋を開ければ、逆風も起きない満票での受賞となった。現地時間11月13日、ドジャースの大谷翔平はナショナル・リーグのMVPに3年連続で輝いた。【動画】大谷の愛犬デコピン3年連続登場！“逃走”を防ぐ真美子夫人にも注目だMLBのMVPは、全米野球記者協会の記者30人の選考によって決まる。そのため、投票結果に対しては毎年のよう