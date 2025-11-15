いい状態で日々の仕事に取り組むには何をすればいいか。通勤時間に1分でも、「未来につながる勉強」をしておくと、仕事でうまくいかなくても、人生には失敗していないと思えて1日のリスクヘッジになるという。『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）より紹介しよう――。※本稿は、大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kasto80※写真はイメージです - 写真＝