ドジャースのキム・ヘソン内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」を通じて今季を振り返った。鳴り物入りでドジャースに加入したヘソンだが、マイナー３Ａで開幕を迎え、トミー・エドマンの負傷者リスト入りに伴い５月にメジャー初昇格。だが、レギュラーに定着することはできず、レギュラーシーズンは７１試合の出場で打率２割８分、３本塁打、１７打点だった。チーム