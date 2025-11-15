「オートレースメモリアル・Ｇ２」（１５日、川口）鈴木圭一郎（３１）＝浜松・３２期＝が、開催４日目９Ｒの準決勝戦に出走。１枠から逃げた浅倉樹良（伊勢崎）を２周３角で差して抜け出し、佐藤摩弥（川口）の猛追を１車身振り切った。２日目から３連勝だ。「タイヤが今節で一番滑ったので、早めに捉えようと思いました。エンジンはオーバーホールして点検。組み直します。今節は今までと全く違う整備をしているので、進化