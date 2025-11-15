棋士の藤井聡太竜王（２３）や伊藤匠叡王（２３）らが１５日、都内で行われた「藤井聡太さんに挑戦！ペコちゃんこども将棋塾２０２５」に登場。小学生１００名に指導対局を行った。イベントを振り返って、藤井竜王は「時には、こちらが気づいていないような鋭い一手をさされてなるほどと素直に感心することもありました。しっかりと一手一手を考えてさされていると感じました」といい、「将棋のことをより好きになってくれ