将棋の伊藤沙恵女流四段が福間香奈倉敷藤花＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位＝に挑む第３３期倉敷藤花戦三番勝負第２局が１５日、岡山・倉敷市芸文館で指され、先手・伊藤が１４１手で勝利。１勝１敗のタイとした。伊藤は２１年度の女流名人戦以来２期目のタイトルに王手をかけた。中飛車の戦型で対局開始。両者とも持ち時間の２時間を使い切るまでは福間優勢で進んだ。しかし１分将棋に入って、伊藤がしのぎ切った