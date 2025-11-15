大きく出遅れた人気馬の敗戦にＳＮＳでは悲鳴が上がっている。１５日に行われた武蔵野Ｓ・Ｇ３（東京競馬場・ダート１６００メートル）は１番人気に推されたコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）がスタートで大きく出遅れるアクシデント。序盤のロスを克服しながら２着まで追い上げるパフォーマンスを見せた同馬が、?（旧ツイッター）ではトレンド１位に浮上する反響を見せた。今年のフェブラリーＳ