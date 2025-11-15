◆大相撲九州場所７日目（１５日・福岡国際センター）かつて中学横綱を争った西幕下６枚目・吉井（時津風）が東同２枚目・大辻（高田川）を寄り切り、２勝２敗にした。左上手で一枚まわしを引くと、動き回る相手の右を差して前に出た。大きく息を吐くと「左を取るだけだったけれど、しっかり右も差し込めた」とうなずいた。完勝には「気合が入っていました」と汗をぬぐった。１８年の全国中学校体育大会では静岡・焼津市港中の