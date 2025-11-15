◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）２０２３年ジャンタルマンタルを始め１８年アドマイヤマーズ、２１年セリフォスなど、勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる伝統の２歳重賞は８頭立てで争われ、２番人気でクリスチャン・デムーロ騎手が騎乗したカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は２着に敗れた。ゴール前では、アドマイヤクワッズとの壮絶な