阪神・小川一平投手が１５日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８５０万円から２００万ダウンの６５０万円でサインした（金額は推定）。今季は２０２３年のシーズンオフに受けた右肘のトミー・ジョン手術から復帰。ウエスタンでは５試合に登板した。「術後２年たって、とりあえず２軍の方で復帰できたのは一番良かったけど、その中で自分が思っている通りには全然いってないので、そこは悔しかった。前に