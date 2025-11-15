◆第６０回デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都・芝１６００メートル、良）２０２３年ジャンタルマンタルを始め１８年アドマイヤマーズ、２１年セリフォスなど、勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる伝統の２歳重賞は８頭立てで争われ、７番人気で武豊騎手が騎乗したアイガーリー（牡、栗東・秋山真一郎厩舎、父モズアスコット）は３着だった。直線を向く際は先頭をうかがう勢い。ゴール前でも力強く伸び、馬券圏内を確