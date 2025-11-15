「内閣府が進める国家的プロジェクトで、500億円規模になる。参画しないか」【画像】詐欺容疑で逮捕された長谷迅容疑者（53）。大きな耳とふっくらとした鼻が特徴的。サッカー界ではよく知られていた人物だったという。そんな謳い文句で石垣島再開発事業への投資を持ちかけ、50代女性社長から保証金名目で1億2600万円を騙し取ったとして、警視庁は10月30日、東京都のコンサル会社「バー トレーディング ジャパン」社