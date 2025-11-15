京都市内を歩くとそこここで見かける「仁丹町名板」。ある地域では電柱や軒先に密集しているのに、別の地域ではほとんど見かけない−。この看板に魅せられ、京都府向日市物集女町の草野文彦さん（87）は20年近く記録を続けてきた。【写真】京都でしか見掛けない「町名表示付き」看板仁丹町名板は大阪市に本社を置く医薬品・食品メーカー「森下仁丹」の広告が付いた町名表示板。郵便配達員らの役に立つよう、同社が宣伝をかねて