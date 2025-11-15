＜山口周南レディースカップ最終日◇15日◇周南カントリー倶楽部（山口県）◇6529ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た42歳の下川めぐみが2バーディ・1ボギーの「71」をマーク。トータル9アンダーで逃げ切り、2023年「あおもりレディス」以来のステップ2勝目を挙げた。【写真】清本美波さんがドレスアップしましたトータル7アンダー・2位に黄アルム（韓国）。トータ