＜伊藤園レディス2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。30歳の永峰咲希が7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目、通算4勝目に王手をかけた。【現地写真】きょうの政田夢乃さんはミニスカスタイルトータル10アンダー・3位タイにメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、柏原明日架、永井花奈、福山恵梨