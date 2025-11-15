お笑いタレント有吉弘行（51）が15日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。お笑いコンビ・TIMのゴルゴ松本（58）とのエピソードを語った。今回はロケで、駒沢の老舗洋食店へ。若手時代にゴルゴと通った店で、有吉は「昔ゴルゴさんが住んでて、ここによく呼び出されて。この辺ふらふらしてた。20代後半ですかね」と懐かしんだ。「金なくて、とにかくゴルゴさんに飯食わしてもらってた。僕と（