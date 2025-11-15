巨人の増田大輝内野手（32）が15日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。食生活に関する“謎理論”を口にし、画面に注意テロップを出される場面があった。この日のテーマは「おでん」。これに、コンビニでもお店でも食べちゃう、おでん好きの増田大は「何が一番好きかって言われたら、僕、大根好きなんですよ」と切り出した。そして、「も