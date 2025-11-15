福井市は１４日、ひとり親世帯を対象とした保育料などの負担軽減の適用について、法律や条例などの明確な根拠がないまま、児童扶養手当を受給していることを要件とする誤った運用をしていたと発表した。本来は軽減の対象であった２０１５年以降の約７００世帯に差額計約５０００万円を返還する。市によると、これまでひとり親世帯の保育料などの軽減は、児童扶養手当の受給状況に基づいて判定。そのため、ひとり親の所得は軽減