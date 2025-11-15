優れた作品や地域活動などをたたえる赤羽萬次郎賞の表彰式がきょう、金沢市内で行われました。この賞は、北國新聞の創刊者である赤羽萬次郎の生誕150年を記念して、2010年に創設されたものです。今年度から新たに「新聞読んで感想文コンクール」と「北國あすなろ賞」を統合。全体を赤羽萬次郎賞とし、きょうは「随筆」「新聞感想」「地域活動」の3部門で表彰が行われました。このうち「地元紙と震災」をテーマにエッセ