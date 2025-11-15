■これまでのあらすじこれまで自分に興味がなかった母から結婚を反対され心を痛める凛。その一方で弟は、同棲資金を得るために始めたFXで一時的な成功を収めるも、欲を出して危険な取引に手を出し、大暴落で大損を抱えてしまう。翌日までに80万円を用意するため、母の留守中に実家へ戻り金目のものを持ち出すが、母に見つかり逃げ出すのだった。結局お金は足りず、投資資金も失った弟は家賃すら払えなくなり、彼女に立て替えを頼む