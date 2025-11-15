１１月１５日の京都１０Ｒ・アンドロメダＳ（オープン・リステッド、芝２０００メートル＝１６頭立て）はウエストナウ（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）が上がり３ハロン３４秒３とメンバー最速の脚を使い差し切り勝ち。オープン初勝利を飾った。勝ち時計は１分５８秒９（良）。前走は最下位の１８着に終わるなど、３勝クラス勝利後は、３走続けて２ケタ着順に終わっていた。「最近振るわなかったですが、乗り味のい