阪神・栄枝裕貴捕手が１５日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸７８０万円から２２０万増の１０００万円でサインした（金額は推定）。５年目の今季は開幕から第３捕手として１軍入りしたが、出番に恵まれず８試合出場にとどまった。「内容は本当に満足できるものではない。いるだけじゃダメだなとつくづく思う。今までの自分の経験だけじゃさばききれないと（試合に）出た時に何回も感じた。こうしてや