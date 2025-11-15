米ワシントンで報道陣に話すグリーン下院議員＝1月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、交流サイト（SNS）で、米国第一主義運動「MAGA」派の代表格として知られる共和党のグリーン下院議員との決別を表明した。グリーン氏は最近、トランプ氏は外交よりも国内問題に集中すべきだと批判を繰り返していた。トランプ氏は「文句ばかりだ」といら立ちを示し「支持を撤回する」と投稿した。MAGA派の一部は過